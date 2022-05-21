Шість з дев'яти попередніх підтверджених випадків були у чоловіків нетрадиційної орієнтації, що, за словами офіційних осіб, "наводить на думку про поширення в сексуальних мережах".

У Великобританії виявили ще 11 випадків зараження мавпячою віспою. За даними експертів, нові випадки фіксуються переважно у геїв.

Про це повідомляє Daily Mail.

За даними видання, геям у Великобританії можуть запропонувати вакцинацію проти мавпячої віспи. Це пов'язано з тим, що 20 травня кількість заражених істотно збільшилася і інфекцію фіксують переважно у людей з нетрадиційною орієнтацією.

Міністр охорони здоров'я Великобританії Саджид Давид повідомив, що вчора ще у 11 британців, які здали тест на вірус, підтвердилося зараження мавпячою віспою. В результаті вже у 20 жителів країни зафіксовані нові випадки зараження.

Як повідомляє Daily Mail з посиланням на експертів, стратегія з вакцинації геїв від віспи може бути розгорнута, якщо нові випадки будуть "як і раніше непропорційно високі серед гомосексуальних і бісексуальних чоловіків".

"Більшість випадків легкі, і я можу підтвердити, що ми закупили додаткові дози вакцин, які ефективні проти мавпячої віспи", - наводить слова Саджида Давида видання.

Шість з дев'яти попередніх підтверджених випадків були у чоловіків, які мали сексуальний контакт з чоловіками, що, за словами офіційних осіб, "вельми наводить на думку про поширення в сексуальних мережах", повідомляє видання.

У Великобританії вже пропонують щеплення від віспи тим людям, які мали тісний контакт із зараженими. Міністри охорони здоров'я, за даними джерела, вже замовили 20 тисяч нових доз вакцини, раніше було замовлено всього 5 тисяч таких доз.

Перший випадок зараження мавпячою віспою у Великобританії був зафіксований у людини, яка повернулася з Нігерії. Але інші випадки фіксували у британців, які не здійснювали поїздки за кордон, через що фахівці припускають, що вірус почав поширюватися серед певних груп людей. Через те, що шість з дев'яти чоловіків, заражених віспою, є геями, експерти вважають, що спалах стався якраз серед людей з нетрадиційною орієнтацією.

"Ми очікуємо, що це зростання продовжиться найближчими днями, і в більш широкій спільноті буде виявлено більше випадків... Помітна частина недавніх випадків у Великобританії і Європі була виявлена у геїв і бісексуальних чоловіків, тому ми особливо закликаємо їх бути пильними до симптомів і звертатися за допомогою, якщо вони стурбовані", - додала британський доктор Сьюзан Хопкінс.

Спалах мавпячої віспи вже зафіксовано в 11 країнах, серед яких США, Іспанія, Італія, Німеччина, Австралія та Бельгія.

В Іспанії, за даними ЗМІ, зафіксували 24 випадки зараження мавпячою віспою, через це чиновникам навіть довелося закрити міську лазню в районі Мадрида, де могли заразитися люди. За даними видання, зазначена лазня є закладом, де часто збираються геї.

У Бельгії вже виявили перші 3 випадки віспи мавп, там спалах, як повідомляють в мережі, пов'язаний з великомасштабним ЛГБТ фетиш-фестивалем в Антверпені. Організатори заходу "Darklands" вже попередили відвідувачів вечірок, які пройшли на початку травня, про те, що випадки віспи мавп в країні швидше за все пов'язані саме з їх фестивалем. За попередньою інформацією, вірус туди привезли "гості з інших країн".

Раніше УНІАН вже повідомляв, які симптоми у мавпячої віспи і чи варто чекати нової епідемії.

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