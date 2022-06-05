За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, за три тижні у світі зареєстровано принаймні 780 підтверджених випадків віспи мавп у країнах за межами Африки, де вірус зазвичай не виявляється.
Це приблизно утричі більше, ніж 257 випадків, про які повідомлялося тиждень тому, пише BBC.
Зазначається, що інфекція зазвичай протікає в легкій формі, але вперше вона широко поширилася за межі Центральної та Західної Африки: ВООЗ заявила, що випадки захворювання було виявлено у 27 інших країнах.
Більшість цих нових випадків припадає на Європу та Північну Америку, а також невелика кількість у Мексиці, Аргентині, Марокко та Об'єднаних Арабських Еміратах.
Найбільше випадків у Великобританії (207), Іспанії (156) і Португалії (138).
ВООЗ вважає, що віспу мавп виявлять і в інших країнах, вірус продовжить поширюватися. При цьому ризик для здоров'я населення може "стати високим", якщо вірус отримає широке поширення у країнах, де він зазвичай не зустрічається.
Організація також заявила, що більшість, але не всі зареєстровані випадки були пов'язані з чоловіками, які мають статеві контакти з чоловіками. Однак немає жодних доказів того, що віспа мавп передається статевим шляхом.
Про смертельні випадки внаслідок поточного спалаху не повідомлялося.
Мавпяча віспа: симптоми, як передається
Раніше УНІАН розповідав, що таке мавпяча віспа, про симптоми цієї хвороби, як вона передається і що можна вживати для запобігання.
У травні Бельгія стала першою країною, яка ввела обов'язковий 21-денний карантин для інфікованих віспою мавп.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Північна Корея випустила залп ракет у бік Японії
- У Маріуполі окупанти поливають газони, поки жителі страждають від спраги (відео)
- Від вибуху на "розмінованому" пляжі в Маріуполі загинув 8-річний хлопчик