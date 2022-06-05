Більшість припадає на Європу і Північну Америку.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, за три тижні у світі зареєстровано принаймні 780 підтверджених випадків віспи мавп у країнах за межами Африки, де вірус зазвичай не виявляється.

Це приблизно утричі більше, ніж 257 випадків, про які повідомлялося тиждень тому, пише BBC.

Зазначається, що інфекція зазвичай протікає в легкій формі, але вперше вона широко поширилася за межі Центральної та Західної Африки: ВООЗ заявила, що випадки захворювання було виявлено у 27 інших країнах.

Більшість цих нових випадків припадає на Європу та Північну Америку, а також невелика кількість у Мексиці, Аргентині, Марокко та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Найбільше випадків у Великобританії (207), Іспанії (156) і Португалії (138).

ВООЗ вважає, що віспу мавп виявлять і в інших країнах, вірус продовжить поширюватися. При цьому ризик для здоров'я населення може "стати високим", якщо вірус отримає широке поширення у країнах, де він зазвичай не зустрічається.

Організація також заявила, що більшість, але не всі зареєстровані випадки були пов'язані з чоловіками, які мають статеві контакти з чоловіками. Однак немає жодних доказів того, що віспа мавп передається статевим шляхом.

Про смертельні випадки внаслідок поточного спалаху не повідомлялося.

Мавпяча віспа: симптоми, як передається

Раніше УНІАН розповідав, що таке мавпяча віспа, про симптоми цієї хвороби, як вона передається і що можна вживати для запобігання.

У травні Бельгія стала першою країною, яка ввела обов'язковий 21-денний карантин для інфікованих віспою мавп.

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