Виключенням є вакцинація проти COVID-19 та грипу. Ці щеплення можна робити одночасно, але у різні руки.

Робити щеплення від різних інфекційних хвороб та вакцинацію проти COVID-19 треба з інтервалом у 14 днів.

Про таку рекомендацію нагадали у Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ). Там зазначили, що виключенням є вакцинація проти COVID-19 та грипу. Щеплення можна робити одночасно, але у різні руки.

Водночас одночасна вакцинація не заборонена та врегульована відповідним наказом МОЗ. Наприклад, за потреби можна щепитися від кількох хвороб одночасно перед виїздом за кордон.

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"Практика одночасного введення вакцин від кількох хвороб є безпечною та не може "перевантажити" імунну систему. Якщо цього вимагають обставини, це дозволено як в Україні, так і у світі. Також у будь-який час можна робити екстрену вакцинацію, незалежно від того, коли було щеплення від COVID-19", – пояснили у МОЗ.

Медики нагадують, що також не варто відкладати вакцинацію за календарем щеплень через хвилю коронавірусу.

У підлітковому віці обов'язковою є доза вакцини від поліомієліту, а в 16 років – від дифтерії та правця.

Вакцинація від коронавірусу

Люди віком від 18 років, які завершили первинний курс вакцинації проти COVID-19, також можуть отримати бустерні щеплення. Перший бустер – якщо пройшло понад 5 місяців після вакцинації другою дозою дводозної вакцини або однією дозою однодозної. Другий бустер – через 4 місяці після отримання першого.

Де можна дізнатися адресу пункту вакцинації

Щепитися можна безкоштовно в будь-якому пункті або центрі вакцинації. Адреси та контакти пунктів та центрів за посиланням або за телефоном 0 800 60 20 19.

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