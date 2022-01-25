Звернутися до центру за консультацією зможуть лікарі, медсестри та представники медичної спільноти з різних куточків країни.

Міністерство охорони здоров'я відкрило контакт-центр, де можна отримати інформацію по виплатах підвищених зарплат медичним працівникам.

Про це повідомила прес-служба відомства.

Так, центр надаватиме консультації керівникам медзакладів, медичним працівникам та представникам органів місцевого самоврядування щодо формування спроможної мережі закладів охорони здоров'я, трансформації госпітальних округів та виплат базової заробітної плати.

Читайте такожВ Україні медикам підняли зарплату, але переводять на півставки: у Раді обіцяють "жорстку" реакціюЗателефонувати до контакт-центру можна за номером 0 800 60 20 21, після сигналу натиснувши цифру 8.

Звернутися до центру за консультацією зможуть лікарі, медсестри та представники медичної спільноти з різних куточків країни.

Алгоритм роботи контакт-центру буде влаштований таким чином, що кожне звернення від медпрацівників чи представників органів місцевого самоврядування буде зареєстровано та передано в роботу. Після уточнення необхідної інформації заявнику надаватиметься зворотний зв'язок. Завдяки такому алгоритму медики зможуть максимально швидко отримати вичерпну відповідь.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня уряд ухвалив постанову щодо деяких питань оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я. Документ передбачає підвищення базового рівня заробітної плати: не менше 20 тис. гривень для лікарів та не менше 13,5 тис. гривень для медичних сестер.

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