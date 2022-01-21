Радуцький наголосив, що у разі порушень з боку керівництва медзакладу МОЗ будемо залучати до вирушення проблеми МВС, НСЗУ, очільників ОДА та вимагати оперативної реакції.

В Україні ухвалили рішення про підвищення заробітних плат лікарів з 1 січня 2022 року. Проте деякі керівники комунальних установ почали переводити своїх працівників на півставки, пояснюючи це нібито відсутністю коштів.

На цю ситуацію звернув увагу голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький. У своєму Telegram-каналі він заявив, що такі ініціативи будуть жорстко каратися.

"Будемо жорстко реагувати на спроби переведення медиків на півставки! До Комітету і в особисті повідомлення моєї сторінки Facebook надходять сигнали про те, що деякі керівники медичних закладів намагаються примушувати співробітників переходити на 0,5 чи 0,75 ставки. Хоча фактично люди будуть продовжують виконувати той обсяг роботи, що й раніше", - наголосив він.

Читайте такожНСЗУ починає контрактування медичних COVID-закладівЗа інформацією Радуцького, медикам кажуть, що нібито заклад не має грошей, тому їм доведеться формально перейти на неповну зайнятість.

МОЗ вже відреагував на такі випадки, наголосивши, на неприпустимості такої ситуації. У разі порушень медикам радять звертатись зі скаргами до регіональних управлінь Держпраці, працівники якої під час перевірки не розголошують особу заявника.

Також Радуцький закликав медиків у таких випадках одразу звертатися до Комітету: "Надсилайте максимально докладну інформацію, щоб ми одразу розуміли ситуацію".

Якщо перевірка підтвердить такий факт, то керівник закладу буде оштрафований на 65 тисяч гривень за кожного працівника. На мою думку, відповідальність за такі дії має бути значно жорсткішою – аж до відсторонення від роботи. Адже шахрайство з зарплатами медиків – це злочин. У людей крадуть гроші, гарантовані державою", - написав Радуцький.

Радуцький наголосив, що у разі порушень з боку керівництва медзакладу МОЗ будемо залучати до вирушення проблеми МВС, НСЗУ, очільників ОДА та вимагати оперативної реакції.

Як писав УНІАН, розмір зарплати за повністю виконану місячну (годинну) норму праці складе: на рівні не менше 20 тис. грн - лікарям (крім лікарів-інтернів) і професіоналам з вищою немедичною освітою, допущеною до медичної діяльності в закладах охорони здоров'я; на рівні не менше 13,5 тис.грн - фахівцям з базовою вищою і неповною вищою медичною освітою.

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