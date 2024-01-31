Наркоз – кома - смерть: хто відповість за летальні випадки під час лікування зубів

В Україні почастішали випадки смертей від наркозу чи седації під час лікування зубів як у дорослих, так і у дітей. УНІАН дізнавався, як не загубити життя, зважуючись на анестезію у стоматолога.

Відвідини стоматолога – ще те "задоволення". І мова не лише про страхи, пов’язані з лікуванням зубів, які у більшості з нас походять з дитинства. Адже сучасні методи лікування дозволяють робити все безболісно й швидко і дітям, і дорослим. Зараз дітям навіть молочні зуби видаляють під дією знеболювального, а у кабінеті лікаря вони можуть дивитись мультики на великому екрані.

Однак чи насправді лікування зубів під анестезією таке безпечне? За останні кілька місяців в Україні, після відвідин стоматолога, померли троє пацієнтів, серед них – двоє дітей, яким, власне, молочні зуби видаляли та лікували під наркозом. УНІАН розбирався, що могло стати причиною та спровокувати такі страшні наслідки, і чи можна було цього уникнути.

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Торік на початку грудня 5-річного Велеса (сина бандуриста Віктора Пашника) до приватної стоматологічної клініки Ori-Dent у Львові, відвела його мама Маріанна. Хлопчику мали видалити два молочних зуба. Лікарі запропонували зробити це під загальною анестезією, але щось пішло не так.

За словами батька хлопчика, у день оперативного втручання дитина дуже протестувала в операційній і не давала вдягнути маску, ніби відчуваючи наближення трагедії.

"Лікар-анестезіолог на очах у дружини силоміць надягала синові маску. Дружина попросила припинити це, але анестезіолог не послухала і продовжувала притискати маску, після чого він заснув. За деякий час після початку операції дружина почула метушню в операційній, туди почали збігатися медичні працівники. Приблизно через 20 хвилин приїхали дві бригади невідкладної допомоги. До дружини вийшов медичний директор клініки та повідомив, що під час операції в дитини сталася зупинка серця, яке лікарям вдалося запустити, і що сина переводять до реанімаційного відділення Лікарні святого Миколая", - розповідав тоді Віктор Пашник.

Згодом вже від лікуючого лікаря медзакладу батьки дізналися, що син перебуває у тяжкому стані. Медики припустили, що під час операції в стоматології у дитини сталася клінічна смерть, і тамтешні лікарі надто довго проводили реанімацію. Це і призвело до такого тяжкого стану. Мозок дитини був фактично мертвий, а його життя підтримували лише за допомогою апаратів. Врешті 14 січня Велес помер, так і не отямившись.

Батьки у смерті дитини звинувачують лікарів стоматклініки. Мовляв, вони неналежно надали їхньому синові медичну допомогу. Тож звернулися із заявою до поліції, яка розпочала розслідування про неналежне виконання професійних обов'язків медпрацівником.

Клініку продали, ліцензію забрали

Як повідомив керівник відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Львівської обласної прокуратури Юрій Матлах, наразі ця справа перебуває на етапі досудового розслідування.

"Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого неналежного надання професійних обов'язків медичними працівниками, що призвело до тяжких наслідків. Будуть призначенні експертні дослідження, за результатами яких буде надана належна оцінка діям медпрацівників. Вживаємо усіх заходів для повного і всебічного дослідження обставин справи", - сказав Матлах.

Він також зазначив, що медпрацівникам загрожує до трьох років позбавлення волі, або до п'яти років обмеження волі. А також заборона займатися медичною діяльністю на строк до трьох років.

На жаль, отримати коментар у клініці не вдалося – вона зачинена, а сторінка сайту, скоріше за все, видалена.

Батько померлого хлопчика розповідає, що слідство наразі триває, очікуються висновки судмедексперта та кримінально-експертної комісії.

"До її складу входять незалежний голова та члени-лікарі, які, самі розумієте, в основному не мають бажання засуджувати своїх колег. Але слідство ніби йде за планом, принаймні так нам каже наш адвокат. Клініка, де сталася біда з нашим сином, вже закрита, ТОВ продали, ліцензію забрало Міністерство охорони здоров'я. Є дуже багато фактів, але поки це таємниця, я не можу всього розголошувати в інтересах слідства", - сказав Віктор Пашник.

Чергові жертви у стоматклініках

Незадовго до цього, у листопаді 2023 року, у Тернополі після відвідин стоматолога помер хлопчик, якому був лише 1 рік і 10 місяців.

Дитину до державної клініки привезла мати, щоб полікувати карієс. За даними поліції, лікарі наполягли на введенні наркозу, адже процедура є досить болючою. Для цього, як стверджують правоохоронці, хлопчика скерували на усі необхідні аналізи.

Однак через півтори години після початку лікування у дитини почав падати тиск. Малюка відвезли у реанімацію, де хлопчик помер.

Судмедекспертиза показала, що попередньою причиною смерті є гостра легенево-серцева недостатність. Справу теж відкрили за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медпрацівником.

Крім дітей, жертвами походів до стоматологів стають і дорослі. Так, у січні у місті Здолбунів на Рівненщині у приватній стоматологічній клініці померла 50-річна жінка. Їй мали лікувати зуби з використанням седації, але після введення препаратів жінка перестала дихати.

Розслідуванням причин смерті жінки теж займаються поліцейські. За їхньою інформацією, медики намагалися провести реанімаційні заходи, утім це не принесло результату.

Назву цієї приватної стоматологічної клініки правоохоронці не уточнюють, але місцеві ЗМІ повідомляють, що йдеться про NPI Dental. УНІАН спробував отримати там коментар, адже заклад працює. Проте розмовляти з журналістом представники клініки не захотіли.

"Якщо ви не хочете записатися на прийом до лікаря, то прохання більше не телефонувати. Ми нічого не коментуємо", - зазначили у клініці й кинули слухавку.

Успіх операції – відповідальність анестезіолога

Лікар-анестезіолог Сергій Кравченко припускає, що в описаних трагедіях, ймовірно, є помилка анестезіолога. Хоча останнє слово – за слідством.

Він пояснює, що седація – це зниження подразливості чи збудження шляхом застосування седативних медикаментів, переважно для полегшення проведення медичної процедури. Але це не є знеболення, пацієнт все відчуває. Під час седації пацієнта вводять у стан поверхневого сну, він заспокоюється, розслабляється емоційно та фізично, але водночас перебуває у свідомості. Він може контактувати з лікарем, відповідати на подразники, дихає самостійно, всі рефлекси в нормі. При цьому, за необхідності, можуть вводити і наркоз, аби зняти больові відчуття.

"Я читав про ці всі трагічні випадки, але не можу стверджувати, що там було насправді. Скажу лише таке. Наприклад, як полікувати зуб малій дитині? Вона ж навіть не дасть знеболювальне вколоти – буде плакати, махати руками і ногами, навіть рота не відкриє. Тому для початку її вводять у седацію, дитина заспокоюється, в напівдрімоті, і тоді вже можна колоти знеболювальне чи навіть наркоз. Але анестезіолог все має чітко розрахувати, перед тим обстежити пацієнта - чи немає якихось протипоказань, алергії тощо. Чи робили це все з тими пацієнтами, я не знаю, це має встановити слідство", - сказав лікар.

В інтересах пацієнта розповісти всю правду про свій стан

У суспільстві, зазвичай, вважається, що у всіх бідах у процесі лікування винні лікарі. Проте це не завжди так, говорить медичний адвокат Олена Бабич. За її словами, левова частка позитивного результату лікування залежить від самого пацієнта.

"Я не знаю подробиць цих історій, бачила лише сюжети у ЗМІ, але з власної практики можу сказати, що смерть пацієнта - це не завжди вина лікаря. В даних конкретних випадках, хто винен, може визначити лише судово-медична експертиза, коли будуть досліджені всі обставини – чи належне було обстеження, чи адекватно надавалася перша медична допомога, і тільки тоді експерти зможуть сказати, чи є провина лікарів, внаслідок чого померли пацієнти. Треба розуміти, що будь-яке медичне втручання має ризик – смерть чи ускладнення, пов'язані з неналежним наданням медичної допомоги. Це живий організм, і як він відреагує на втручання, ніхто ніколи не дасть гарантій. Якщо ми говоримо про наркоз чи седацію, то недарма перед тим, як їх робити, людина має пройти певні медичні обстеження, аби пересвідчитися, що немає ризиків. Але навіть в цьому випадку не буде гарантії, що організм людини відреагує певним чином", - зазначає вона.

Адвокат наголосила, що сам пацієнт повинен розповісти лікарю якомога більше інформації про свій загальний стан, наявні хвороби, адже це - в його інтересах.

"Візьмемо ситуацію: приходить пацієнт, лікар його вперше бачить. Він же не знає, чим пацієнт хворіє чи не хворіє. Але й не буде одразу з порогу відправляти його назад, щоб обстежився, це займе багато часу. Тому пацієнт заповнює анкету, в якій зазначає, які має хвороби, чи є хронічні, чи алергічні, чи були операції і т. д. І вже на основі цього зібраного анамнезу лікар визначає, чи можуть бути ризики у процесі лікування. Якщо ми говоримо про знеболення, седацію чи наркоз, потрібні додаткові обстеження. Тобто пацієнт має чесно заповнити анкету, нічого не приховуючи. Це - його відповідальність. Лікарі - не боги, вони не можуть самі все бачити, тому в інтересах пацієнта розповісти всю правду", - резюмувала Бабич.

Тобто, самим пацієнтам потрібно зважувати всі "за" та "проти", погоджуючись на анестезію у стоматологіях. Адже немає жодних гарантій, що лікування буде успішним і все минеться без ускладнень. Людям потрібно бути максимально відвертими з лікарями, а медикам – вчасно та кваліфіковано надавати медичну допомогу у випадку нештатних ситуацій.

Мирослава Бзікадзе