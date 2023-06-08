Лише фізично забезпечити необхідну кількість психологів для майже мільйонної армії неможливо.

Україні у найближчі роки не вистачатиме достатньої кількості психологів, які надаватимуть необхідну допомогу і підтримку військовим і цивільним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час засідання круглого столу на тему: "Війна проти наших душ. Як зберегти ментальне здоров’я військовослужбовців і всього суспільства".

"Що стосується військових, ми стикнулися з дуже серйозними викликами. Перше - це кількість. Сотні тисяч мобілізованих", - сказала Маляр.

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Заступниця нагадала, що до початку маштабного вторгнення Росії в Україні налічувалося 215 тисяч військових. Але наразі чисельність українського війська збільшилась в кілька разів.

"Якщо ми говоримо про кількість людей, які потенційно можуть потребувати психологічної допомоги - це майже мільйонна армія. Навіть якщо не кожен з них, то все одно ця кількість значно більша, ніж свого часу забезпечувалася державою", - наголосила Маляр.

Вона підкреслила, що психологічна допомога надається тільки добровільно. "Важливо розуміти, що людина може її потребувати, але при цьому вона має право не звертатися по допомогу", - зазначила Маляр.

За її словами, постає завдання роз'яснити для військовим, що допомога психолога - це нормальна і необхідна практика.

"Ми повинні перетворити психологічну допомогу на звичайну буденну річ", - заявила Маляр.

При цьому заступниця міністра сказала, що кількість психологів в Україні - це величезний виклик:

"У нас їх просто не вистачає у буквальному сенсі, фізично, і швидше за все, у найближчі роки їх не вистачить. Тому що, по-перше, допомоги потребує уся нація... якщо ми говоримо про військових - то це майже мільйонна армія. Стільки забезпечити психологів фізично неможливо".

У цьому зв'язку, вона повідомила, що після багатьох урядових міжвідомчих нарад вдалося дійти висновку, що потрібно створити орган, який координуватиме роботу психологів. Ця інституція буде ефективніше скеровувати наявні ресурси для надання допомоги.

Вплив війни на психологічний стан українців

Неодноразово заявлялося, що війна дуже негативно впливає на психіку як дорослих, так і дітей, навіть тих, що начебто стійко переживають її наслідки.

За даними МОЗ, внаслідок війни психологічної допомоги потребуватимуть понад 15 мільйонів українців. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповідав, що з початку війни до психологів і психіатрів звернулося 650 тисяч людей і закликав українців не соромитися звертатися по психологічну підтримку.

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