Війна має суттєвий вплив на психічний стан всіх людей, навіть тих, які начебто стійко переживають її наслідки.

За прогнозами Міністерства охорони здоров'я, понад 15 мільйонів українців потребуватимуть психологічної допомоги за наслідками війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю Суспільному повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Ми вже прогнозуємо в абсолютному вираженні кількість людей, які матимуть психічні розлади за наслідками цієї війни – це понад 15 млн людей. Це ті люди, які потребуватимуть як мінімум психологічної підтримки", - заявив Ляшко.

Він зазначив, що ця війна матиме суттєвий вплив на психічний стан людей, навіть тих, яким здається, що вони стійко переживають воєнні наслідки. За його словами, таке уявлення є виключно міфічним.

Як повідомляв УНІАН, раніше психолог Анна Кушнерук розповіла, як війна змінила життя українців, та дала корисні поради, як скоріше адаптуватися до реалій війни.

В умовах війни, зокрема, дуже важливо будувати плани на майбутнє і піклуватися про себе.

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