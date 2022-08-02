За прогнозами Міністерства охорони здоров'я, понад 15 мільйонів українців потребуватимуть психологічної допомоги за наслідками війни.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю Суспільному повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
"Ми вже прогнозуємо в абсолютному вираженні кількість людей, які матимуть психічні розлади за наслідками цієї війни – це понад 15 млн людей. Це ті люди, які потребуватимуть як мінімум психологічної підтримки", - заявив Ляшко.
Він зазначив, що ця війна матиме суттєвий вплив на психічний стан людей, навіть тих, яким здається, що вони стійко переживають воєнні наслідки. За його словами, таке уявлення є виключно міфічним.
Як повідомляв УНІАН, раніше психолог Анна Кушнерук розповіла, як війна змінила життя українців, та дала корисні поради, як скоріше адаптуватися до реалій війни.
В умовах війни, зокрема, дуже важливо будувати плани на майбутнє і піклуватися про себе.