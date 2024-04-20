Грип, як і раніше, є найбільшою загрозою для глобальної охорони здоров'я.

На думку провідних учених, грип є збудником, який, найімовірніше, спровокує нову пандемію в найближчому майбутньому.

Як пише The Guardian, за результатами міжнародного дослідження, результати якого опублікують найближчими вихідними, 57 % провідних експертів у галузі хвороб вважають, що причиною наступного глобального спалаху смертельного інфекційного захворювання стане штам вірусу грипу.

За словами Йона Салмантона-Гарсії з Кельнського університету, який проводив дослідження, це твердження ґрунтується на результатах багаторічних досліджень, які показали, що вірус грипу постійно еволюціонує і мутує.

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"Щозими грип з'являється. Ці спалахи можна назвати маленькими пандеміями. Вони більш-менш контролюються, тому що різні штами, які їх викликають, недостатньо вірулентні - але не обов'язково буде так завжди", - каже він.

Як повідомляє The Guardian, подробиці дослідження, у якому взяли участь 187 провідних учених, буде представлено на конгресі Європейського товариства клінічної мікробіології та інфекційних захворювань (ESCMID) у Барселоні найближчими вихідними.

Водночас, на думку 21 % експертів, які взяли участь у дослідженні, наступною після грипу найвірогіднішою причиною пандемії може стати невідомий поки що науці вірус, що отримав назву Disease X. Вони вважають, що наступну пандемію спричинить поки що не ідентифікований мікроорганізм, який з'явиться несподівано, як вірус Sars-CoV-2, що спричинив Covid-19, коли він почав заражати людей 2019 року.

Деякі вчені, як і раніше, вважають, що вірус Sars-CoV-2, як і раніше, становить загрозу: 15% вчених, які брали участь у дослідженні, назвали його найімовірнішою причиною пандемії в найближчому майбутньому. Інші смертоносні мікроорганізми, як-от віруси Ласса, Ніпах, Ебола і Зіка, були віднесені до серйозних глобальних загроз лише 1-2 % респондентів.

Водночас науковці також зазначають, що вакцини проти багатьох штамів грипу, включно з H5N1, уже розроблено, на відміну від ситуації з Covid-19, коли вакцину доводилося розробляти з нуля.

COVID-19 бореться з грипом

Раніше ЗМІ писали, що пандемія коронавірусу знищила смертоносний штам грипу. Зокрема, з березня 2020 року штам B/Yamagata зник із розповсюдження серед людей, що стало першим випадком, коли вірус грипу було знищено без фармацевтичного втручання.

Зазначалося, що існує чотири поширених штами грипу, які заражають людей: лінія B/Yamagata, лінія B/Victoria, A/H1N1 і A/H3N2, всі з яких були придушені в усьому світі під час пандемії в результаті заходів з локалізації.

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