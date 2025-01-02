Літохолева кислота посилює регенерацію м'язів, а також підвищує силу і бігову здатність.

Китайські вчені виявили, що тип жовчі, що виробляється печінкою, має схожі ефекти із загальноприйнятим методом обмеження калорій, що сприяє довголіттю.

У новому дослідженні вчені оцінили ефекти літохолевої кислоти, або LCA, на генетично модифікованих мишах з людськими тканинами і порівняли їх з обмеженням калорій, пише Independent.

Вони виявили, що LCA, яка виробляється печінкою, може посилювати регенерацію м'язів, а також підвищувати силу хвата і бігову здатність.

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Попередні дослідження показали, що ссавці накопичують LCA під час обмеження калорій, і вона активує ключову молекулу, що бере участь у метаболізмі, так звану AMP-активовану протеїнкіназу, або AMPK. Вона активується при падінні рівня глюкози, відіграє ключову роль у старінні, оскільки регулює такі процеси, як запалення і дегенерація нервів.

Під час експериментів над плодовими мушками, вчені виявили, що LCA активує AMPK і викликає антивікові ефекти аналогічно обмеженню калорій. Оскільки ці тварини не синтезують LCA природним чином, вчені їм його вводили. Позбавлення тварин здатності виробляти AMPK призвело до втрати ефектів LCA при його введенні, що підтверджує, що кислота печінки діяла "AMPK-залежним чином".

Вчені взяли сироватку крові у мишей, які піддавалися обмеженню калорій протягом чотирьох місяців, і ввели її гризунам, які харчувалися звичайною їжею. Вони виявили, що введена сироватка призвела до активації AMPK у печінці та м'язах мишей.

Дослідники також помітили, що введення LCA збільшило середню тривалість життя мух на чотири-п'ять днів.

Введення "тільки активованого метаболіту LCA може чинити антивікову дію", підсумували вчені в дослідженні.

"Люди давно шукали еліксир довголіття. LCA - це одна з можливостей, оскільки вона являє собою одну молекулу в крові людей, які практикують обмеження калорій, і активує AMPK, що, своєю чергою, додатково викликає зміни метаболітів у крові", - прокоментував провідний автор дослідження Лінь Шенцай з Університету Сяминя.

Інші новини науки

Вважається, що середня температура людського тіла становить близько 36,6 градуса за Цельсієм. Однак згідно з новим дослідженням учених, це вже не так.

Середня температура тіла людей знижується і відходить від давнього стандарту, встановленому ще в 19 столітті. Науковці зі Стенфордського університету проаналізували дані за майже два століття та поділилися висновками.

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