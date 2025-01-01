Загальноприйняте значення може бути занадто високим.

Зазвичай вважається, що середня температура людського тіла становить близько 36,6 градуса за Цельсієм. Однак згідно з новим дослідженням вчених, це вже не так.

Як пише Financial Express, середня температура тіла людей знижується і відходить від давнього стандарту, встановленому ще в 19 столітті. Вчені зі Стенфордського університету проаналізували дані за майже два століття і поділились висновками.

Команда використовувала алгоритми машинного навчання, що допомогло виключити дані, на які вплинули захворювання. За словами провідного автора дослідження, доктора Джулі Парсоннет, науковці також опрацювали дані 618 306 вимірів температури порожнини рота в дорослих пацієнтів із 2008 до 2017 року.

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Вчені виявили, що нормальна температура людського тіла коливається від 36,2°C до 36,8°C, а тому загальноприйняте значення може бути занадто високим.

Парсоннет зауважив, що хоча більшість лікарів по всьому світу досі вважають нормою 36,6°C, нове дослідження це спростовує. Виявляється, що норма залежить від кожної людини та ситуації. При цьому середня температура зараз рідко дорівнює 36,6°C.

Як дізнались науковці, у США середня температура тіла людей знизилася щонайменше на 0,05°C. Парсоннет припускає, що на це вплинуло покращення умов життя і стану здоров'я населення. Іншими словами, сучасні люди фізіологічно відрізняються від людей у минулому.

Зміна середньої температури має велике значення для діагностики таких станів, як лихоманка, яка може варіюватися залежно від нормального діапазону температур людини.

Раніше УНІАН повідомляв, що лікарі вперше за 30 років оновили правила здорового харчування.

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