Летальні випадки зафіксовані в трьох країнах.

Всесвітня організація охорони здоров'я розслідує, чи існує зв'язок між смертями понад 300 дітей у Гамбії, Індонезії та Узбекистані та сиропами від кашлю.

Як повідомляє Reuters, ВООЗ вказала на "неприйнятний рівень" токсинів у цих продуктах. Зараз організація шукає додаткову інформацію про конкретну сировину, що використовується шістьма виробниками в Індії та Індонезії. Постачальників організація не назвала.

Також вони обговорюють, чи варто порадити сім'ям переглянути використання сиропів від кашлю для дітей. Зараз експерти оцінюють, наскільки такі ліки необхідні дітям.

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Смерті через сиропи від кашлю

За даними ВООЗ, за останні чотири місяці стало відомо про кілька випадків використання безрецептурних сиропів від кашлю для дітей з підтвердженим або передбачуваним забрудненням діетиленгліколем і етиленгліколем у високих концентраціях.

Відомо про більш ніж 300 смертельних випадків, більшість з них - маленькі діти у віці до п'яти років.

В звернення йдеться про токсичні хімічні речовини, які використовуються як промислові розчинники та антифризи, які можуть бути смертельними навіть у невеликих кількостях і ніколи не повинні зустрічатися в ліках.

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