Деякі вчені та радники ВООЗ заявили, що ще рано оголошувати про завершення надзвичайної фази пандемії.

Комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) розгляне питання про те, чи залишається досі коронавірус глобальною надзвичайною ситуацією після трьох років пандемії.

Як повідомила речниця ВООЗ Карла Драйсдейл, комітет збереться для вирішення цього питання 27 січня, передає Reuters.

Комітет із надзвичайних ситуацій консультує генерального директора ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса, який ухвалить остаточне рішення про те, чи є пандемія коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу у галузі охорони здоров'я.

Відео дня

Деякі провідні вчені та радники ВООЗ заявили, що, можливо, ще рано оголошувати про завершення надзвичайної фази пандемії через високий рівень заражень в Китаї.

Ситуція з коронавірусом в Китаї

Спалах COVID-19 почався в грудні 2019 року в китайському місті Ухань, а 11 березня 2020 року ВООЗ визнала коронавірус пандемією. Після початку пандемії більшість країн закрили кордони і ввели жорсткі обмеження. До літа 2022 року майже всі вони були скасовані.

Однак Китай продовжував політику "нульового ковіду" і залишався закритим від зовнішнього світу. У листопаді 2022 року по Китаю прокотилася хвиля протестів через жорсткі карантинні міри. У підсумку з початку грудня Китай скасував майже всі внутрішні COVID-обмеження, а 8 січня 2023 року відкрив кордони для іноземців.

При цьому 10 січня стало відомо, що у третій за чисельністю населення провінції Китаю - Хенані на коронавірус захворіло майже 90% населення. Про масові зараження заявила і влада великого портового міста Циндао. Перед Різдвом там фіксували по 500 тис. інфікованих в день.

Вас також можуть зацікавити новини: