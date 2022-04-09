Дочка і син жінки мають осколкові поранення кінцівок та інших частин тіла.

В обласну дитячу лікарню Миколаєва з пораненнями госпіталізували жінку і двох дітей, які втекли від "русского мира" з Херсонської області.

Про це повідомила керівник Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

За її словами, мамі і двом її дітям вдалося вирватися з окупації російської армії. Однак, тікаючи, вони потрапили під ворожий обстріл. Жінка отримала проникаюче вогнепальне поранення грудної клітини. Її дочка і син, яким 9 і 17 років, мають осколкові поранення кінцівок та інших частин тіла.

Всім постраждалим оперативно надали медичну допомогу, і в даний час їхньому життю нічого не загрожує.

"Просто, тварі. Вони не дають нашим громадянам виїхати в безпечні місця і готові вбивати жінок і дітей", - підкреслила Замазєєва.

За словами глави облради, окупанти продовжують обстрілювати територію Миколаївської області з реактивної артилерії. Напружена ситуація залишається на північно-східному та східному напрямках від обласного центру.

Як повідомляв УНІАН, глава Миколаївської ОГА Віталій Кім висловив переконання, що у російських окупантів немає намірів захопити Миколаїв. Він також запевнив, що загрози прориву російських військ через Вознесенськ до Одеси поки немає.

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