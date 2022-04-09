Аеропорт відновив свою роботу не так давно, проте був знищений російськими окупантами.

Російські окупанти обстрілами зруйнували аеропорт Миколаєва, який був відкритий не так давно після проведеної реконструкції.

Наслідки ворожих атак показали журналістам, йдеться в сюжеті ТСН.

Обстріли аеропорту почалися в перший день війни, після ворог спробував захопити його, проте зазнав невдачі. У підсумку росіяни просто вирішили його зруйнувати.

"Вони хотіли захопити, щоб відсаджувати десант, інший вони в першу ніч розбомбили в Миколаєві, все, що не можуть захопити, намагаються зруйнувати", – говорить прес-офіцер Миколаївської ОДА Дмитро Плетенчук.

За його словами, відразу не зрозуміло, чим росіяни стріляли по даному об'єкту.

"Чимось досить серйозним, бачите розліт елементів фасаду становить багато десятків метрів", - говорить Плетенчук.

Аеропорт має непросту історію: з 80-х років він не працював, а перший рейс після відновлення польотів був відправлений в листопаді 2018 року.

"Тільки відремонтували, раділи всі, що у нас такий аеропорт. Боляче, що війна йде, аеропорт відбудуємо", - каже місцевий оператор Юрій.

У будівлі терміналу досі видно частину вивісок російською мовою, а також тести на коронавірус - як щось з минулого життя.

За словами кореспондента, пересування в аеропорту зараз вкрай утруднено - там все зруйновано. Єдине, що вціліло - це басейн з кульками для дітей, а також карта світу з цвяхів. Україна на ній - синьо-жовта.

Раніше в мережі з'явилися фото зруйнованого російськими терористами аеропорту Миколаєва.