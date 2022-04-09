Російські окупанти обстрілами зруйнували аеропорт Миколаєва, який був відкритий не так давно після проведеної реконструкції.
Наслідки ворожих атак показали журналістам, йдеться в сюжеті ТСН.
Обстріли аеропорту почалися в перший день війни, після ворог спробував захопити його, проте зазнав невдачі. У підсумку росіяни просто вирішили його зруйнувати.
"Вони хотіли захопити, щоб відсаджувати десант, інший вони в першу ніч розбомбили в Миколаєві, все, що не можуть захопити, намагаються зруйнувати", – говорить прес-офіцер Миколаївської ОДА Дмитро Плетенчук.
За його словами, відразу не зрозуміло, чим росіяни стріляли по даному об'єкту.
"Чимось досить серйозним, бачите розліт елементів фасаду становить багато десятків метрів", - говорить Плетенчук.
Аеропорт має непросту історію: з 80-х років він не працював, а перший рейс після відновлення польотів був відправлений в листопаді 2018 року.
"Тільки відремонтували, раділи всі, що у нас такий аеропорт. Боляче, що війна йде, аеропорт відбудуємо", - каже місцевий оператор Юрій.
У будівлі терміналу досі видно частину вивісок російською мовою, а також тести на коронавірус - як щось з минулого життя.
За словами кореспондента, пересування в аеропорту зараз вкрай утруднено - там все зруйновано. Єдине, що вціліло - це басейн з кульками для дітей, а також карта світу з цвяхів. Україна на ній - синьо-жовта.
Раніше в мережі з'явилися фото зруйнованого російськими терористами аеропорту Миколаєва.