Заступник директора Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.Амосова наголошує, що вся команда живе з першого дня війни в Інституті і цілодобово надає допомогу дорослим та дітям.

Весь спектр серцево-судинних операцій довоєнного часу, попри складну ситуацію в Україні, виконується і зараз.

Про це повідомив кардіохірург, заступник директора Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова Костянтин Руденко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми з першого дня війни знаходимось на місті, і адміністрація, і провідні фахівці нашого інституту. Виконується в повному обсязі ті операції, які спрямовані на коригування якихось складних і екстрених випадків. Крім того, ми, безумовно, надаємо допомогу нашим військовослужбовцям. Всі патології серцево-судинної системи, які на цей час існують, вони, на жаль, і в умовах війни залишаються..., тому ми їх вирішуємо. Ми живемо всі понад місяць, з першого дня війни в Інституті, і наша команда надає допомогу всім пацієнтам - і дітям, і дорослим", - сказав він.

За словами Руденка, фахівці Інституту координують понад 40 центрів по всій країні і готові цілодобово допомагати нашим громадянам.

Також він розповів, що з першого дня війни багато фондів європейських країн надають допомогу Інституту.

"Допомога іде з першого дня, постійно з усіх фондів європейських країн… Не тільки у військовому відношенні, а й в гуманітарному всі стали єдиною стіною і допомагають нашій країні боронити її від ворога", - додав заступник директора установи.

Раніше науковці повідомили, що вживання двох чашок кави на день здатне поліпшити здоров'я серця.

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