За кошти програми можна буде придбати виключно лікарські засоби, а не будь-які товари, що реалізуються в аптеці.

З 24 січня українці, старші 60 років, зможуть витратити 1000 грн, отримані у межах програми "єПідтримка" за вакцинацію від COVID-19, на придбання ліків в аптеках.

Про це повідомила прес-служба МОЗ.

"Уряд надав можливість людям віком від 60 років спрямувати кошти за отримання базового курсу щеплень від коронавірусної хвороби на придбання ліків. Саме ця вікова категорія є групою ризику та має супутні хронічні захворювання, які потребують придбання додаткових лікарських засобів. Тепер їх можна придбати за рахунок коштів єПідтримки", – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Українці віком 60+ зможуть придбати за кошти програми "єПідтримка" ліки в аптечних закладах та інтернет-аптеках. Купити можна буде будь-які лікарські засоби, дозволені для застосування в Україні, як за рецептом лікаря, так і без нього.

За інформацією Міністерства економіки, банки перевірятимуть вік людини у момент проведення платежу. Коли саме вона оформила картку – неважливо, головне, щоб на момент купівлі ліків їй вже виповнилося 60 років.

За кошти програми можна буде придбати виключно лікарські засоби, а не будь-які товари, що реалізуються в аптеці. Наприклад, не можна буде купити препарати недоведеної ефективності, такі як дієтичні добавки, а також косметичні засоби чи медичні прилади, як-от апарати для вимірювання тиску, інгалятори тощо.

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Як повідомляв УНІАН, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати по 1 тис. грн.

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. Їх направлять на виплати вакцинованим громадянам. У держбюджеті на 2022 рік на програму передбачено 3 млрд грн.

Сьогодні, 19 січня, уряд розширив перелік напрямків, на які можна витрачати 1 тисячу гривень в рамках програми "єПідтримка", надавши можливість вакцинованим українцям віком від 60 років придбати за ці кошти лікарські засоби.

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