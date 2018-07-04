На Київщині у санаторії отруїлися 17 дітей

У Баришівці на Київщині отруїлися 17 дітей.

Ще один випадок масового отруєння дітей стався 3 червня в санаторному закладі обласної ради "Поляна" у Баришівці Київської області.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган, передає "Українська правда".

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"17 дітей. У них є ознаки кишкової інфекції. Їх одразу оглянули, зараз вони ізольовані, дітей у складному стані немає. У закладі також відібрали змиви та інші необхідні матеріали на аналіз. Також підготували місця в інфекційних закладах району на випадок, якщо у когось із дітей погіршиться самопочуття", - сказав Горган.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня в Київській області в приватному дитячому таборі отруїлися 12 дітей, одна дитина в комі.