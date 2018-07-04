Отруєння дітей у таборі на Київщині: дівчинка у комі другого ступеня

Результатів аналізу зібраного у таборі біоматеріалу чекають за кілька днів.

8-річна дівчинка, яку госпіталізували з отруєнням з оздоровчого закладу санаторного типу "Славутич" на Київщині, другу добу перебуває в комі, її життєдіяльність підтримується апаратно.

Про це повідомив голова Київської обласної адміністрації Олександр Горган, передає "Українська правда".

"Дівчинка у комі другого ступеня, на штучній вентиляції легень, вся життєдіяльність підтримується апаратно, на гемодіафільтрації (очищення крові поза організмом людини – ред.), має набряк мозку. Наразі за її життя борються лікарі "Охматдиту", - розповів Горган.

Він розповів, що увечері 2 липня дівчинка з мамою приїхала до лікарні з ознаками розладу травлення, загальною слабкістю, блювотою.

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"Потім у дитинки різко погіршився стан уже під час огляду лікарями, вона знепритомніла, а десь близько 20:40 у неї почалися судоми. Її перевели в реанімаційне відділення. Її підключили до апарату штучної вентиляції легень. Викликали реанімаційну бригаду, вона приїхала о 5 ранку 3 липня. У цей момент дівчина мала серцеву і легеневу недостатність і перебувала у комі другого ступеню", - розповів Горган.

Він пояснив, що реанімаційна бригада приїхала лише вранці, тому що і медперсонал табору, і персонал центральної райлікарні порушили протокол і не повідомили про отруєння одразу.

"3 липня була динаміка до погіршення стану, ця ніч була критична, але вночі стан дівчинки стабілізувався. Хоча загроза не минула, але розгортання збільшення набряку мозку зупинилося. Дівчинка досі у комі, вся на апараті підтримки", - сказав Горган.

Він також наголосив на тому, що персонал приватного табору 4 години не пускав прокурора та працівників Держпродспоживчслужби.

"Прокурора району, працівників лабораторної служби не пропускали на територію санаторію більше 4 годин, фактично їх допустили, тільки коли стало відомо, що я вже їду у табір. Дітей фактично тримали у заручниках, і нікого не пускали", - сказав голова КОДА.

Він зазначив, що працівники табору порушили приписи компетентних посадових осіб і "перешкоджали проведенню своєчасного обстеження дітей і забору матеріалу".

"Зараз за фактом порушено кримінальне провадження і зараз з'ясовується правомірність рішень і дій різних посадових осіб уже в рамках кримінального провадження", - сказав Горган.

Інших дітей, які з ознаками отруєння перебували у медізоляторі табору, а також ще 5 дітей санаторного закладу батьки забрали додому.

"Загалом забрали 16 дітей, 11 – це та спортивна група, і ще батьки забрали 5 інших дітей. Вони зараз вдома, їх стан здоров'я моніториться, їх супроводжують лікарі Києва", - сказав Горган.

Результатів аналізу зібраного у таборі біоматеріалу він чекає за кілька днів.

За даними Держпродспоживчслужби, у госпіталізованої у важкому стані дівчинки попередній діагноз "енцефаліт".

Водночас, згідно з повідомленням МОЗ, дівчинка госпіталізована у тяжкому стані "через наявність супутнього захворювання".

Як повідомляв УНІАН, за фактом отруєння дітей відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.