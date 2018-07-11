В Україні зафіксовано третій випадок дифтерії цього року

Дифтерія небезпечна тим, що без негайного введення сироватки близько 50% хворих можуть померти, навіть із сироваткою залишається ризик смерті до 20%.

В Україні зареєстровано третій випадок захворювання на дифтерію у цьому році.

Захворів підліток 15 років у Київській області, діагноз підтверджений лабораторно, повідомляє прес-служба МОЗ.

Читайте такожУ Києві немає жодної дози сироватки проти дифтерії

Дитині ввели протидифтерійну сироватку, її стан стабільний, зараз вона перебуває в інфекційному відділенні Київської обласної дитячої лікарні м. Боярка.

Нагадаємо, другий випадок дифтерії в Україні цього року був зафіксований у Рубіжному Луганської області.

Дифтерія — вакцинокерована інфекція. Єдиний спосіб захиститися від неї і запобігти розвитку небезпечних ускладнень — вакцинація для дітей і ревакцинація для дорослих кожні 10 років.

Це гостре інфекційне захворювання, що передається переважно повітряно-крапельним шляхом і характеризується місцевим запаленням слизових оболонок ротоглотки та загальною інтоксикацією з ураженням серцево-судинної та нервової систем.

До летальних випадків можуть призвести набряк слизових оболонок та блокування дихальних шляхів псевдомембранами, токсикоз, ураження серцево-судинної та нервової систем і вторинні інфекції.