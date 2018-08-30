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Студент з Нігерії привіз до Харкова екзотичну хворобу

17:08, 30 серпня 2018
Новини регіонів
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Малярію виявили у студента / фото moya-planeta.ru

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Про це повідомляє прес-служба обласного лабораторного центру. Через чотири дні він відчув слабкість, однак до медиків не звернувся.

25 серпня стан пацієнта погіршився, "швидка" доставила іноземця в інфекційне відділення, де лікарі підтвердили малярію.

Як повідомляв УНІАН, у 51-річного жителя Кропивницького діагностували малярію. За попередніми даними, чоловік заразився нею в Африці.

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Теги: #Харків#малярія