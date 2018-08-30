Студент з Нігерії привіз до Харкова екзотичну хворобу
17:08, 30 серпня 2018Новини регіонів
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За словами медиків, з початку року це вже сьомий випадок захворювання у Харківській області.
Малярію виявили у студента / фото moya-planeta.ru
Громадянин Нігерії привіз до Харкова малярію. Він приїхав у місто 18 серпня на навчання у виші.
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Про це повідомляє прес-служба обласного лабораторного центру. Через чотири дні він відчув слабкість, однак до медиків не звернувся.
25 серпня стан пацієнта погіршився, "швидка" доставила іноземця в інфекційне відділення, де лікарі підтвердили малярію.
Як повідомляв УНІАН, у 51-річного жителя Кропивницького діагностували малярію. За попередніми даними, чоловік заразився нею в Африці.
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