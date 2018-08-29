У 51-річного жителя Кропивницького виявили екзотичну хворобу (відео)
12:09, 29 серпня 2018Країна
1360 0
Лише в Кропивницькому це вже другий випадок малярії за літо.
У 51-річного жителя Кропивницького діагностували малярію
У 51-річного жителя Кропивницького діагностували малярію. За попередніми даними, чоловік заразився нею в Африці.
Читайте такожЗ початку року в Україні зафіксовано 29 завезених випадків малярії, троє хворих померли
Чоловік працює пілотом літака в республіці Конго. Вакцини від цієї хвороби не існує. Її дедалі частіше привозять українці з країн Азії та Африки. Серед хворих переважно заробітчани, але загрожує небезпека і туристам.
Як повідомляли ЗМІ у червні, двоє людей померли цього року в Україні від малярії – хворі просто пізно звернулися по допомогу. Іще дев'ятьох вдалося врятувати.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter