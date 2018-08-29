У 51-річного жителя Кропивницького виявили екзотичну хворобу (відео)

Лише в Кропивницькому це вже другий випадок малярії за літо.

У 51-річного жителя Кропивницького діагностували малярію. За попередніми даними, чоловік заразився нею в Африці.

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Чоловік працює пілотом літака в республіці Конго. Вакцини від цієї хвороби не існує. Її дедалі частіше привозять українці з країн Азії та Африки. Серед хворих переважно заробітчани, але загрожує небезпека і туристам.

Як повідомляли ЗМІ у червні, двоє людей померли цього року в Україні від малярії – хворі просто пізно звернулися по допомогу. Іще дев'ятьох вдалося врятувати.