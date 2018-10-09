Під Харковом дитину вкусила змія

Стан підлітка стабільний, специфічної терапії він не потребує.

8 жовтня у лісі під Харковом 13-річного підлітка вкусила змія.

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Подія сталася, коли хлопчик разом з мамою повертався додому. Про це повідомляють "Новини Чугуєва" у Facebook.

Хлопчик побачив змію, яку прийняв за вужа, і спробував упіймати. Та його вкусила за палець. Протягом півгодини він був доставлений до реанімації Чугуївської ЦРЛ, де одразу ж приступили до надання допомоги.

Стан підлітка стабільний, специфічної терапії він не потребує.

Як повідомляв УНІАН, раніше в селі Снідавка Івано-Франківській області на чоловіка напала змія.