Під Харковом дитину вкусила змія
11:50, 09 жовтня 2018Новини регіонів
1712 0
Стан підлітка стабільний, специфічної терапії він не потребує.
Дитина перебуває в лікарні / фото facebook.com/chuguevnews
8 жовтня у лісі під Харковом 13-річного підлітка вкусила змія.
Читайте такожУ Львові померла 4-річна дівчинка, яку вкусила змія
Подія сталася, коли хлопчик разом з мамою повертався додому. Про це повідомляють "Новини Чугуєва" у Facebook.
Хлопчик побачив змію, яку прийняв за вужа, і спробував упіймати. Та його вкусила за палець. Протягом півгодини він був доставлений до реанімації Чугуївської ЦРЛ, де одразу ж приступили до надання допомоги.
Стан підлітка стабільний, специфічної терапії він не потребує.
Як повідомляв УНІАН, раніше в селі Снідавка Івано-Франківській області на чоловіка напала змія.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter