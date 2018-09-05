На Прикарпатті чоловік потрапив до реанімації після укусу змії
11:11, 05 вересня 2018Новини регіонів
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Наразі чоловік перебуває у реанімаційному відділенні.
Чоловік госпіталізований після укусу змії / Фото Matt Hansen via flickr.com
У селі Снідавка Івано-Франківської області на чоловіка напала змія.
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Про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту ОДА. Випадок стався 4 вересня.
"4 вересня до реанімаційного відділення Косівської ЦРЛ доправлено жителя с. Снідавка Косівського району 1964 р.н., з діагнозом - алергічна реакція на укус змії, анафілактичний шок", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у Львові померла чотирирічна дитина, яку було доставлено зі Сколівської районної лікарні Львівщини з діагнозом укус змії правої ноги.
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