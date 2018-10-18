В Одесі від отруєння грибами померла 18-річна дівчина

За даними медиків, отруєння викликало загострення цукрового діабету, кетоацидотичну кому, що призвело до смерті.

В Одесі від отруєння грибами померла 18-річна жителька Умані. Як повідомили УНІАН у ГУ «Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України», дівчина вживала в їжу гриби, зібрані в лісах Уманського району. Читайте такожПоласували грибами і тепер в реанімації: на Львівщині отруїлися троє людей (відео) Зазначається, що отруєння викликало загострення цукрового діабету, кетоацидотичну кому, що призвело до смерті. Дівчина померла в одній з міських лікарень Одеси. Раніше у Дніпрі померла 7-річна дитина, яка з'їла поганку.

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