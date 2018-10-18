В Одесі від отруєння грибами померла 18-річна дівчина
10:18, 18 жовтня 2018Новини регіонів
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За даними медиків, отруєння викликало загострення цукрового діабету, кетоацидотичну кому, що призвело до смерті.
Дівчина померла в одній з міських лікарень Одеси / фото УНІАН
В Одесі від отруєння грибами померла 18-річна жителька Умані.
Як повідомили УНІАН у ГУ «Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України», дівчина вживала в їжу гриби, зібрані в лісах Уманського району.
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Зазначається, що отруєння викликало загострення цукрового діабету, кетоацидотичну кому, що призвело до смерті.
Дівчина померла в одній з міських лікарень Одеси.
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