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В Одесі від отруєння грибами померла 18-річна дівчина

10:18, 18 жовтня 2018
Новини регіонів
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Дівчина померла в одній з міських лікарень Одеси / фото УНІАН

Як повідомили УНІАН у ГУ «Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України», дівчина вживала в їжу гриби, зібрані в лісах Уманського району.

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Зазначається, що отруєння викликало загострення цукрового діабету, кетоацидотичну кому, що призвело до смерті.

Дівчина померла в одній з міських лікарень Одеси.

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Теги: #Одеса#отруєння#отруйні гриби