У Дніпрі померла 7-річна дитина, яка з'їла поганку

Хлопчик знайшов сирий гриб на прогулянці і з'їв його.

В Дніпрі помер хлопчик, який з'їв поганку.

Про це повідомляє "Наше місто".

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З0 вересня хлопчик гуляв з друзями в посадці на вул. Кільченській в Індустріальному районі. Там же знайшов сирий гриб і з'їв його. Пізніше йому стало погано, але тільки через два дні хлопець розповів, що з'їв знайдений гриб. Дитину терміново відвезли в 6 дитячу лікарню, у неї відмовила печінка.

Раніше повідомлялося, що в цьому році в Україні отруїлися дикорослими грибами 174 людини, 11 з них померли.