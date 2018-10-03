У Дніпрі померла 7-річна дитина, яка з'їла поганку
15:58, 03 жовтня 2018Новини регіонів
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Хлопчик знайшов сирий гриб на прогулянці і з'їв його.
У дитини відмовила печінка / фото УНІАН
В Дніпрі помер хлопчик, який з'їв поганку.
Про це повідомляє "Наше місто".
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З0 вересня хлопчик гуляв з друзями в посадці на вул. Кільченській в Індустріальному районі. Там же знайшов сирий гриб і з'їв його. Пізніше йому стало погано, але тільки через два дні хлопець розповів, що з'їв знайдений гриб. Дитину терміново відвезли в 6 дитячу лікарню, у неї відмовила печінка.
Раніше повідомлялося, що в цьому році в Україні отруїлися дикорослими грибами 174 людини, 11 з них померли.
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