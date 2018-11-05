Поперек горла: лікарі назвали "небезпечні" продукти для дітей (відео)

Педіатр Юлія розповіла, що діти можуть вдавитися цукерками, насінням, горіхами, родзинками.

Названо найнебезпечніші продукти для малечі після того, як минулого тижня малюк три дні провів у комі після через звичайни льодяник.

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У чорному списку також опинилися горіхи та насіння. Медики закликають батьків бути обачними та не спускати очей, поки дитина їсть, йдеться у сюжеті ТСН.

Крім того, журналісти дізналися, що робити, коли їжа застрягла. Головне - опанувати хвилювання й діяти. Якщо малюк посинів - у вас є лише 30 секунд, щоб врятувати дитину.

Раніше трирічний хлопчик Вітя, який ледь не помер через звичайний льодяник, вийшов із коми та почав самостійно дихати.