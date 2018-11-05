Поперек горла: лікарі назвали "небезпечні" продукти для дітей (відео)
20:49, 05 листопада 2018Новини регіонів
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Педіатр Юлія розповіла, що діти можуть вдавитися цукерками, насінням, горіхами, родзинками.
Небезпечні продукти: в яких випадках лікарі радять не спускати очей з дитини, яка їсть
Названо найнебезпечніші продукти для малечі після того, як минулого тижня малюк три дні провів у комі після через звичайни льодяник.
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У чорному списку також опинилися горіхи та насіння. Медики закликають батьків бути обачними та не спускати очей, поки дитина їсть, йдеться у сюжеті ТСН.
Крім того, журналісти дізналися, що робити, коли їжа застрягла. Головне - опанувати хвилювання й діяти. Якщо малюк посинів - у вас є лише 30 секунд, щоб врятувати дитину.
Раніше трирічний хлопчик Вітя, який ледь не помер через звичайний льодяник, вийшов із коми та почав самостійно дихати.
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