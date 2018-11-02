Із коми вийшов 3-річний хлопчик, який ледь не помер через льодяник (відео)

Лікарі констатують, що у хлопчика відсутні критичні ознаки ураження центральної нервової системи.

Трирічний хлопчик Вітя, який ледь не помер через звичайний льодяник, вийшов із коми та почав самостійно дихати.

У лікарню малого доправили без свідомості, він випадково ковтнув цукерку на паличці, та застрягла в горлі та перекрила дихання. І хоча батькам вдалося виштовхнути смоктульку з горла малого, хлопчик до тями не приходив, йдеться в сюжеті ТСН.

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Його повезли в районну лікарню, там під'єднали до апарата штучного дихання. Згодом із Вінниці терміново надіслали реанімобіль та перевезли Вітю в обласну дитячу лікарню.

Там він вийшов із коми, почав дихати та говорити. А ще просить дозволу дивитися мультики.

"Він все пам’ятає, як звати його тата, брат, сестричку, що вдома. Він побачив телефон, попросив мультики", - говорить мама Віті.

"Задишки немає, ознак серйозного враження легень і серця немає. Відсутні також і критичні ознаки ураження центральної нервової системи. Є всі дані про те, що все буде добре", - уточнює заввідділення анестезіології та інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні Анатолій Стародуб.