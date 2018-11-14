На Львівщині зафіксовано спалах кору

На Львівщині порівняно з іншими областями зафіксована найбільша чисельність хворих на кір. Двоє дітей в цьому році померли від ускладнень кору.

Більше 200 людей з діагнозом кір станом на 14 листопада знаходяться на лікуванні в обласній лікарні. З початку року на кір захворіли 6300 осіб. З них близько 70% були вакциновані, 11% взяли одну дозу вакцини проти кору.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

На Львівщині порівняно з іншими областями зафіксована найбільша чисельність хворих на кір. Двоє дітей в цьому році померли від ускладнень кору.

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За словами керівника Департаменту охорони здоров'я у Львівській області Ірини Микичак, зараз спостерігається черговий спалах кору.

«У порівнянні з минулим тижнем, у рази зросла захворюваність на кір. Щотижня реєструємо 500 хворих. Єдиним методом профілактики від кору є вакцинація. Ми забезпечені європейською вакциною у Львівській області більше, аніж на 100%. Сьогодні маємо в резерві понад 40 тисяч вакцин. Тобто всі, хто потребує вакцинації, моментально її отримують у всіх закладах охорони здоров’я», – наголосила Ірина Микичак.

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині закрили чотири школи з-за спалаху кору.