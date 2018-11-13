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На Львівщині закрили чотири школи через спалах кору (відео)

10:31, 13 листопада 2018
Новини регіонів
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Загалом спалахи кору зареєстрували у 10 школах області, йдеться в сюжеті ТСН.

Серед захворілих на кір переважають саме діти, повідомила головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко.

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині захворюваність на кір й надалі продовжує зростати. За минулий тиждень це вірусне захворювання діагностували у 489 мешканців області (попереднього тижня – 299).

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Теги: #Львівщина#кір в Україні