На Львівщині закрили чотири школи через спалах кору (відео)

Кількома тижнями раніше на Буковині на кір захворіло 45 учнів однієї школи та вагітна вчителька.

На Львівщині через спалах інфекції закрили чотири школи. Читайте такожНа Закарпатті від кору помер 12-річний хлопчик - батьки звернулись до поліції Загалом спалахи кору зареєстрували у 10 школах області, йдеться в сюжеті ТСН. Серед захворілих на кір переважають саме діти, повідомила головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко. Як повідомляв УНІАН, на Львівщині захворюваність на кір й надалі продовжує зростати. За минулий тиждень це вірусне захворювання діагностували у 489 мешканців області (попереднього тижня – 299).

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