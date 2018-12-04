В Одеській області чоловік помер через масаж серця ногами

Товариш померлого виявив його без свідомості і намагався допомогти, зробивши масаж серця ногами. Не добившись бажаного результату, він вирішив просто піти, нікому не повідомивши про те, що трапилося.

В Ізмаїлі Одеської області затримали чоловіка, необдумані дії якого призвели до смерті 47-річного місцевого жителя.

Як розповів сам затриманий, він прийшов до свого друга й знайшов його лежачим без свідомості. Він вирішив допомогти товаришеві, зробивши непрямий масаж серця за допомогою ніг, повідомляє "Погляд з Одеси". Не добившись бажаного результату, він вирішив просто піти, нікому не повідомивши про те, що трапилося.

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Постраждалого через деякий час знайшла жінка, у якої він орендував кімнату. Вона викликала поліцейських, які направили тіло для з'ясування причин смерті до судово-медичних експертів. З'ясувалося, що чоловік помер від отриманих травм в області грудей.

В ході розслідування з'ясували, що останньою людиною, яка бачила загиблого, є його односелець 45 років, якого оперативно знайшли і затримали правоохоронці. На допиті чоловік сказав, що зробив це з метою допомогти, а не нашкодити знайомому.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області школярка потрапила в лікарню у важкому стані через отруєння. Попередньо встановлено, що в школі під час перерви неповнолітня випила половину таблетки, яку їй дала однокласниця.