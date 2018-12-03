Випила половину пігулки від однокласниці, а потім - знеболювальне: в Одеській області школярка в тяжкому стані після отруєння

Попередньо встановлено, що в школі під час перерви неповнолітня випила половину пігулки, яку їй дала однокласниця.

У місті Білгород-Дністровському Одеської області поліція почала перевірку за фактом отруєння невідомою речовиною школярки, госпіталізованої у тяжкому стані.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, до Білгород-Дністровського відділу поліції напередодні надійшло повідомлення з міського медичного закладу про те, що до них доставлено непритомну 15-річну дівчину.

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«Школярку було доставлено з отруєнням неясної етіології. Для подальшого лікування її у тяжкому стані направили до Одеси», - повідомили в главку.

Попередньо встановлено, що в школі під час перерви неповнолітня випила половину пігулки, яку їй дала однокласниця. Через деякий час потерпілій стало зле, і вона випила кілька пігулок знеболювального. Після чергового уроку вона зайшла в аптеку, де знепритомніла.

Зазначається, що поліцейські вилучили залишок невідомої пігулки і направили на експертизу.

За словами заступника начальника Білгород-Дністровського відділу поліції Олександра Леконцева, за результатами дослідження буде прийнято відповідне рішення в рамках чинного законодавства.