Фахівці відзначили, що всі вони серйозні, а при деяких взагалі краще відразу викликати "швидку".

Найпоширенішою і однією з головних ознак того, що серце не в порядку вважається сильний біль у грудях. Він з'являється при серцевому нападі і супроводжується стисненням в грудях.

За даними фахівців, біль у грудях, який посилюється, коли ви напружуєтеся, і зникає, коли ви відпочиваєте, може бути стенокардією, яка піддає вас ризику серцевого нападу або інсульту, пише The Sun. Але проблеми з серцем можуть проявлятися і іншими, більш тонкими симптомами, не пов'язаними з болем у грудях.

Наприклад, симптоми захворювань серця або системи кровообігу можуть з'явитися в шлунку, легенях і навіть в ногах.

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Ось 8 нюансів, які можуть спонукати вас перевірити серце:

1. Відчуття незвичайної втоми

Якщо ви багато працюєте або у вас проблеми зі сном, то втома тут не пов'язана з серцем. Але про сильну втому, якщо ваш спосіб життя не змінився, безумовно, краще поговорити з терапевтом. За даними фахівців, постійне відчуття втоми без причини може бути симптомом серцевої недостатності.

2. Почуваюся погано

Це ще один неспецифічний симптом, який може бути викликаний низкою різних станів. Але якщо ви відчуваєте нудоту або блювоту, а також біль у грудях, це ознака тривоги.

Професор Девід Ньюбі з Британського кардіологічного фонду (BHF) сказав: "Якщо ви відчуваєте сильний біль у грудях, навіть коли просто сидите і нічого не робите, і при цьому відчуваєте себе погано, саме час викликати швидку допомогу".

Він додав, що біль типу розладу травлення або відчуття печіння в грудях або шлунку можуть бути ознакою серцевого нападу або пов'язаної з ним проблеми з серцем, оскільки ваше серце і стравохід знаходяться поруч.

Тим часом відчуття задухи або стиснення в горлі може бути ознакою стенокардії.

3. Дискомфорт у щелепі, спині або животі

За словами Ньюбі, серцеві напади можуть викликати біль, що поширюється на щелепу або спину. У Національній службі охорони здоров'я додали, що ви також можете відчувати біль, який віддає в шию, руку (зазвичай ліву, але може бути і обидві) і живіт.

Деякі дані свідчать про те, що жінки не завжди відчувають "типові" симптоми серцевого нападу, а біль в інших частинах тіла є тривожним сигналом.

4. Набряки стоп і щиколоток

Ви можете навіть не здогадуватися про це, але проблеми з серцем можуть проявитися саме таким чином. Професор Ньюбі попередив, що цей симптом "не слід ігнорувати, особливо якщо щиколотки стають дуже великими".

5. Відчуття запаморочення або непритомності

Відчуття нудоти, запаморочення або навіть непритомності може бути ознакою серцевого нападу або того, що з серцем не все в порядку.

6. Відчуття задишки

На думку BHF, відчуття задишки при виконанні повсякденних справ, особливо якщо ви раніше не стикалися з цим, може бути ознакою потенційно серйозного серцевого захворювання. Сюди входять такі стани, як ішемічна хвороба серця, серцева недостатність та порушення серцевого ритму, такі як фібриляція передсердь.

7. Рясне потовиділення

Якщо ви потієте або покриваєтеся потом без видимої причини, а також відчуваєте біль у грудях, це знак того, що потрібно негайно звернутися за допомогою.

8. Нерегулярний пульс

На думку професора Ньюбі, якщо серце працює дуже швидко і хаотично стрибає, тоді слід звернутися до терапевта. "Якщо ви відчуваєте це, а потім втрачаєте свідомість, викликайте швидку допомогу", - рекомендував він.

Серцевий напад: новини

Лікарі виділяють чотири попереджувальні знаки того, що у людини розвивається серцевий напад (інфаркт міокарда). Вони нагадують, що розпізнавати симптоми нападу важливо якомога швидше, оскільки зволікання з наданням допомоги загрожує людині смертю.

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