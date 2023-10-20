У нашій країні погіршилися показники раннього виявлення тяжких хвороб, зазначив очільник МОЗ.

В українській державі інфаркти та інсульти почали "молодшати".

Необхідно визначити три пріоритети у наданні меддопомоги пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями - доступність, якість та безоплатність, розповів очільник Міністерства охорони здоров’я України Віктор Ляшко в Києві, виступаючи на Всеукраїнському з’їзді серцево-судинних хірургів, пише "Укрінформ".

"На нещодавній нараді з поширеності серцево-судинних хвороб фахівці наголошували: інсульти та інфаркти в Україні "молодшають"....", - заявив чиновник.

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Міністр додав, що через тривалу пандемію коронавірусу COVID-19 та повномасштабну війну з РФ погіршилися показники раннього виявлення тяжких захворювань.

"Профілактика відійшла на другий план. Прогнозуємо, що це призведе до того, що складні хвороби виявлятимуться на задавнених стадіях, коли вже є потреба довготривалого та дорогого лікування", - зазначив очільник МОЗ.

УНІАН вирішив нагадати, які головні симптоми мають інсульт та інфаркт. Варто зазначити, що є інсульт з порушенням кровопостачання мозку (з пошкодженням мозкових клітин, його називають інфаркт мозку або ішемічний інсульт) та інсульт з кровотечею в мозкових судинах.

Ішемічний інсульт - це тип інсульту, який виникає через порушення кровопостачання до певної частини мозку. Це може статися через затягування чи блокування артерії, яка живить певну область мозку.

Інфаркт мозку - симптоми:

можливий параліч певної ділянки тіла;

проблеми з мовленням та сприйманням мови;

можуть виникнути проблеми з опорно-руховим апаратом.

Під час такого інфаркту головне - якомога швидше надати людині кваліфіковану допомогу.

Інсульт з кровотечею в мозкових судинах - основні симптоми:

дуже сильний головний біль;

нудота і блювання;

сильна слабкість або параліч.

Кожна людина індивідуальна, тому у різних людей інсульт може проявлятися по-різному.

Якщо певна частина серцевого м'яза не отримає достатньої кількості крові через блокування коронарної артерії, то у людини може виникнути інфаркт міокарда - симптомів цієї хвороби є кілька.

Головні симптоми інфаркту міокарда:

біль у грудях;

нудота й блювання;

задишка;

пітливість та холодний піт.

Людина також може відчувати себе втомленою.

За даними, опублікованими до вересня 2021 року, найчастіше інфаркти та інсульти були у людей похилого віку.

Важливі новини України про здоров'я - зараз це варто знати

20 жовтня стало відомо, що в нашій державі стало простіше отримати електронний рецепт на ліки.

У МОЗ повідомляли, що перший е-рецепт тепер можна отримати без візиту до лікаря. У міністерстві зазначали, що раніше такий рецепт могли отримати лише пацієнти з гострими чи хронічними захворюваннями, а всі інші мали йти на прийом до спеціаліста.

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