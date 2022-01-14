Дівчинка померла після того, як однокласник випадково збив її з ніг у коридорі школи.

У Китаї чоловік Хуан Цінь пожертвував трансплантологам органи своєї 9-річної доньки, яка померла від травми у школі.

Як повідомляє South China Morning Post, дівчинка Тонгтонг померла ще в жовтні 2021 року після того, як однокласник випадково збив її з ніг у коридорі початкової школи в міському окрузі Ціньчжоу, розташованому в Гуансі-Чжуанському автономному районі КНР. Інцидент стався, коли учні вибігали з класу перед уроком фізкультури. Дівчинка вдарилася головою об стіну, після чого знепритомніла.

Класний керівник розповів, що учениця невдовзі отямилася, їй дали води з цукром. Тонгтонг запевнила, що почувається краще. Дівчинка запевнила, що не ображається на однокласника, і побігла на урок.

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Лише за кілька годин батькові Тонгтонг зателефонували, щоб повідомити про травму доньки.

"Вона сказала мені, що забула пообідати опівдні. Це останнє речення, яке вона мені залишила, - розповів Цінь. - Я був розгублений. Я кричав на вчителів, звинувачуючи їх у тому, що вони не помітили проблеми раніше".

За словами батька, над вухом доньки з'явилася шишка розміром із яйце. У лікарні медики сказали, що не можуть провести операцію. Через 9 днів дівчинка померла від пошкодження головного мозку.

Чоловік вирішив пожертвувати сім органів своєї дочки, серед яких рогівка, серце та нирки. Він запевнив, що відчуває "полегшення від того, що Тонгтонг допомогла іншим людям і врятувала їхнє життя".

"Коли я підписував документ про пожертву органів, я плакав, мої руки тремтіли. Образи моєї дитини, такі живі та милі, з'являлися переді мною", - розказав батько. - "Я просто хочу, щоб серце моєї доньки продовжувало битися. Я вірю, що моя дочка підтримала б моє рішення".

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