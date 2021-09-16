Операцію провели 18-річній Еліні Торопенко з Монастирища, донором став 19-річний юнак з Німеччини.

Операцію провели лікарі Черкаського обласного онкодиспансеру \ Фейсбук Ірина Заславець

В Україні вперше трансплантували кістковий мозок дорослому від неродинного донора.

Про це на сторінці у Facebook повідомила журналіст, засновниця ГО "Всеукраїнська платформа донорства iDonor" Ірина Заславець.

Операцію провели лікарі Черкаського обласного онкологічного диспансеру спільно з колегами з Охматдиту ще 19 серпня, а сьогодні дівчину вперше вивели із закритого боксу.

У вересні 2019 року Еліна захворіла на рак крові, який ускладнювався мутацією генів.

Читайте такожНа Волині провели другу за останні півтора місяця пересадку серця

"Після курсів хіміотерапії в Охматдиті рак відступив – ремісія, але мутація зберігалася. Еля отримувала підтримуючу терапію, а в травні цього року лікарі ошелешили – рецидив. Єдиний шанс на життя – трансплантація кісткового мозку. Донорів серед родини немає. Раніше, щоб вижити, Еля мусила поїхати за кордон за шалені гроші – 110 тис. дол. – або зібрані благодійниками, або виділені державою. Окрім грошей потрібен був час та змога полетіти в Туреччину. Стан дівчинки цього не дозволяв. І наші лікарі сказали: ми врятуємо її в Україні", - написала Заславець.

За її словами, завдяки Українському реєстру донорів кісткового мозку у Світовому реєстрі вдалося знайти повністю сумісного з дівчиною донора.

"Це був 19-річний хлопець з Німеччини, який погодився поділитися частинкою себе… Трансплантація кісткового мозку Елі відбулася повністю державним коштом. Згідно тарифу – 2 484 470 грн. І от минув майже місяць і Елю виписують! Донорський кістковий мозок прижився, хворобу приборкано", – написала вона.

У свою чергу головний лікар Черкаського обласного онкологічного диспансеру Віктор Парамонов під час брифінгу повідомив, що Еліну планують виписати з лікарні вже завтра.

"Я сьогодні прийшов ніби за новонародженою дитиною. Операція пройшла успішно. Все прижилося. Завтра виписуємо, але ще 180 діб буде дуже активного спостереження. Еліна з 2019 року була на суцільній хіміотерапії, а сьогодні вона перша в Україні доросла людина, якій зробили трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора", - сказав він.

Після того як Еліна вперше вийшла із закритого боксу, вона сказала:

"Бути першою – дуже велика честь для мене. Дякую, що врятували мені життя. Я дуже вдячна своєму донору. Я дуже люблю лікарів, медсестер, санітарочок. Вони мені як сім’я. Я дуже рада, що це відбулося на території моєї країни. Більш за все, я хотіла обійняти маму".

Еліна також розповіла, що після всього пережитого мріє стати кондитером.

Вас також можуть зацыкавити новини

Автор: Наталія Хаджі