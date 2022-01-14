Вона проходила з нею 10 днів.

У Дніпрі дитина проковтнула паличку від цукерки "Chupa Chups".

Про це повідомляють у групі дитячого ендоскопічного центру Дніпровської обласної дитячої клінічної лікарні в Facebook.

"Такі бувають смачні чупа-чупси, що хочеться з'їсти їх із паличкою", - йдеться у повідомленні.

Сімейний лікар порадив батькам почекати десять днів, щоб паличка від цукерки вийшла природним шляхом. Але цього не сталося.

Читайте такожАмериканець поскаржився на зменшення пеніса після COVID-19: лікарі пояснилиТоді спеціалісти ендоскопічного центру запропонували зробити дитині діагностичну гастроскопію.

Під час цього обстеження лікарі видалили паличку ендоскопічно.

Раніше повідомлялося, що у Харкові однорічна дитина проковтнула 11 магнітів, вони утворили у кишківнику кільце.

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