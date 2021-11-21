Вона знаходиться у реанімації.

У місті Чорноморськ Одеської області дитина проковтнула 4 магніти.

Про це повідомили у Чорноморській загальноосвітній школі №2, в якій навчається потерпіла.

"У нашій школі, в четвертому класі, сталася неприємна ситуація. Дитина проковтнула 4 магнітики, які застрягли в шлунку і почали склеювати внутрішні органи", - сказано в повідомленні.

У коментарях матір дитини повідомила, що її прооперували ще в п'ятницю. Зараз вона знаходиться в реанімації.

Читайте такожЛікар розповів про "коронавірусний фокус" в Україні"Хірург нам сказав, що вони дивом її врятували. У такій ситуації коли потрапляє стороннє тіло за часом є доба, а наша дівчинка ходила з цими магнітами три доби, поки їй не стало погано. Вони пробивають органи, роблячи в них дірки під час тяжіння", - повідомила Марія Смирнова.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі 9-річному хлопчику "вписали" візити до психіатра й лікування у тубдиспансері.

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Автори: Лариса Козова, Людмила Жерновська