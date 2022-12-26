За перші 20 днів грудня коронавірусом заразилося 18% населення Китаю.

За перші 20 днів грудня після того, як уряд Китаю скасувало діючі майже три роки обмеження, які стримували коронавірус під контролем, COVID-19 виявили у 250 мільйонів людей. Це 18% населення країни.

Як пише Financial Times, тільки за минулий вівторок коронавірусом заразилися 37 мільйонів осіб, або 2,6% населення.

"Цифри, які були надані на закритому засіданні, контрастують з даними Національної комісії з охорони здоров'я, яка повідомила про 62 592 симптоматичних випадках COVID-19 за той же період. Минулого тижня Китай припинив спроби підрахувати загальну кількість інфекцій після того, як влада згорнула тестування на COVID-19", – йдеться в повідомленні.

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У Пекіні та інших містах Китаю через спалах інфекції лікарні переповнені напливом літніх, прикутих до ліжка пацієнтів. У відділеннях швидкої допомоги та інтенсивної терапії залишилася лише невелика кількість вільних ліжок. Незважаючи на це, країна продовжує відмовлятися від ковідних обмежень.

"Китай офіційно повідомив лише про вісім смертей з 1 грудня. На цьому тижні високопоставлені чиновники охорони здоров'я заявили, що вони звузили визначення того, що являє собою смерть від COVID-19, що дозволило знизити загальну кількість смертей", – зазначає видання.

Водночас Financial Times підкреслило, що крематорії в столиці Китаю Пекіні намагаються впоратися з напливом трупів. Крім того, тіла накопичувалися і в лікарнях, які відвідали представники видання останніми днями.

Ситуація з коронавірусом у Китаї

Китай захлеснула найбільша хвиля заражень COVID-19 за весь період пандемії. У країні виявляють до 37 млн нових випадків зараження на добу.

Водночас експерти вважають, що ще дуже рано оголошувати про закінчення пандемії COVID-19 на тлі побоювань потенційно руйнівної нової хвилі захворювання в Китаї. Таке попередження зробили вчені, після того, як Китай почав відмовлятися від політики "нульового ковіду".

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