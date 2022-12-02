Серйозні обмеження зняли в найбільших містах країни.

Через масові протести проти ковідних обмежень, що прокотилися по країні в минулі вихідні, влада Китаю вирішила послабити політику "нульового ковіду".

У десятках районів в Шанхаї і Гуанчжоу - містах , в яких фіксується зростання захворюваності, а також відбувалися особливо масові протести, зняли обмежувальні заходи, передає Бі-бі-сі.

Раніше обмеження частково зняли в місті Урумчі, з якого почалася хвиля протестів. Жителям провінції з 4-мільйонним населенням дозволили їздити на автобусах в межах свого району. А деякі підприємства в зонах з низьким ризиком поширення коронавірусу можуть подати заявку на відновлення роботи з половинним завантаженням.

Відео дня

Раптово зняли обмеження в декількох великих містах, таких як Гуанчжоу. Це сталося лише через кілька годин після сутичок між поліцією та протестуючими в цьому місті.

У Пекіні влада дозволила хворим на коронавірус з легкими симптомами самоізолюватися вдома, замість того, щоб закривати на карантин цілі житлові комплекси, як це робили раніше.

А віце-прем'єр Сунь Чунлань - одна з найбільш високопоставлених чиновників Китаю по боротьбі з вірусом, заявила, що здатність вірусу викликати захворювання слабшає.

"Країна стикається з новою ситуацією і новими завданнями у сфері профілактики і боротьби з епідеміями, оскільки патогенність вірусу "Омікрон" слабшає, більше людей вакцинується і накопичується досвід стримування вірусу", - сказала вона.

Після її заяви пом'якшили обмежувальні заходи в Шанхаї і Чунціні.

Ця заява різко контрастує з більш ранніми повідомленнями влади про те, що країні необхідно дотримуватися суворої політики "нульового ковіду".

Масові акції протесту в Китаї

Великі маніфестації відбувалися у столиці країни Пекіні, найбільшому місті Китаю Шанхаї, а також в Нанкіні, Ченду, Ухані та інших містах. Учасники протестів тримали в руках порожні білі аркуші паперу замість гасел - таким чином вони намагалися обійти цензурні заборони.

Дуже швидко серед гасел проти обмежень і політики "нульового ковіду" з'явилися вкрай незвичайні для Китаю політичні вимоги про відставку голови КНР Сі Цзіньпіна.

Зараз протести пішли на спад через велику кількість поліцейських на вулицях, залучених до придушення виступів. Однак, ймовірно, вони не пройшли для влади непоміченими.

Вас також можуть зацікавити новини: