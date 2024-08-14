За другий тиждень серпня на коронавірус в Києві вже захворіли понад 1 280 осіб, повідомила столична влада.

У Києві збільшується кількість людей з підтвердженим тестом на коронавірус COVID-19.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург. Зокрема, якщо в червні у Києві було 199 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, у липні – на початку серпня – 1 660, то за другий тиждень серпня вже захворіли 1 283 особи, з них 174 дитини. Водночас збільшується й кількість госпіталізованих, серед яких уже з’являються хворі, що потребують ШВЛ. Водночас, за словами Гінзбург, у більшості хвороба перебігає без суттєвих ускладнень.

"Утім і в цьому криються свої небезпеки. Хворий, який не надто потерпає від симптомів, "списує" їх на втому, звичайний нежить, навіть на алергічні реакції через цвітіння амброзії, наприклад. А тому продовжує жити соціально активним життям, працювати, а отже, розповсюджувати COVID", – пояснила Гінзбург.

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Вона закликала свідомо ставитися до свого здоров’я та епідемічної безпеки. Користуватися захисними масками, антисептиками для рук, уникати місць скупчення людей і контакту з людьми із симптомами застуди, тримати дистанцію в багатолюдних місцях тощо.

"Обов’язково залишайтеся вдома, якщо почуваєтеся недобре. Вкотре нагадую – навіть головний біль, невеличкий нежить або загальне погіршення самопочуття можуть бути симптомами COVID. Це стосується і дорослих, і дітей. Протестуйтеся. Зверніться до лікаря. З таким відповідальним підходом ви не лише убезпечите себе від ускладнень хвороби, а й не наражатимете на небезпеку людей навколо", – додала Гінзбург.

У центрі уваги COVID-19 – важливі новини

Напередодні Міністерство охорони здоров'я затвердило оновлені рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусу. Зокрема, схеми вакцинації для населення спрощуються, і для більшості людей достатньо зробити одне щеплення проти СОVID-19.

Також МОЗ заявило, що попри зростання в Україні захворюваності на COVID-19, не планує запроваджувати обмежувальні заходи.

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