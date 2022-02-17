Майже половина ковідних відділень заповнені у Сумській та Миколаївській областях.

В Україні з усіх областей Київська область лідирує за заповненістю ковідних відділень — 53,5% (1 211 осіб).

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. "Також високий рівень госпіталізацій зафіксовано в Сумській, Рівненській, Миколаївській та Хмельницькій областях", - зазначається у повідомленні.

Загалом у країні заповненість ковідних відділень становить 39,9%. В даний час з коронавірусом госпіталізовано 29 155 осіб.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за добу виявили 33 330 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 2837 дітей та 961 медпрацівник. Також за добу було госпіталізовано 3284 осіб; зафіксовано 259 летальних випадків; одужали 27 441 осіб. Крім цього, проведено тестувань за добу – 128 367.

У Києві за добу COVID-19 виявили у 4 тис. 261 людини, 27 хворих померли.

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