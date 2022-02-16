Київ разом з Полтавською та Харківською областями відповідають "жовтому" рівню епіднебезпеки.

В Україні станом на 16 лютого показники "червоного" рівня епіднебезпеки з поширення COVID-19 залишаються у п'яти областях: Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській та Хмельницькій.

Відповідні дані оприлюднено на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Київ разом з Полтавською та Харківською областями відповідають "жовтому" рівню епіднебезпеки. Решта регіонів мають показники "помаранчевого" рівня епіднебезпеки.

Показник рівня госпіталізацій станом на 15 лютого перевищено в 12 регіонах.

Як повідомляв УНІАН, за добу в Україні виявили 31 513 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 2 872 дітей та 992 медпрацівники. Також за добу було госпіталізовано 3640 осіб; зафіксовано 310 летальних випадків; одужали 27 684 осіб. Найбільша кількість нових хворих на коронавірус за добу зафіксована у Києві, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях.

10 лютого міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що захворюваність на COVID-19, зокрема штам "Омікрон", зараз зростає, проте вводити всеукраїнський локдаун не планується.

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