Симптоми таких захворювань можуть помітити не тільки лікарі, а й члени родини.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, які симптоми можуть свідчити про наявність онкозахворювання у дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

Зокрема, міністр наголосив, що найбільш ефективним методом боротьби з онкозахворюванням є рання діагностика.

"Симптоми таких захворювань можуть помітити не тільки лікарі, а й члени родини", - підкреслив Ляшко.

За його словами, це тривала й безпричинна втрата ваги, часті головні болі, що супроводжуються ранковим блюванням, набряки та постійні болі в кістках, суглобах ніг чи спини, ущільнення у зоні живота, шиї, грудей, тазу чи пахв, збільшення лімфовузлів, поява синців або висипів на шкірі, часто повторювані інфекційні захворювання, біляста смужка за зіницею в оці дитини, постійна нудота чи блювання без нудоти, постійна втома та помітна блідість шкіри, періодичне чи постійне підвищення температури без видимих причин.

"Один або кілька таких симптомів у дитини є приводом для батьків негайно звернутися до педіатра", - наголосив очільник МОЗ.

Як повідомляв УНІАН, за даними національного канцер-реєстру, в Україні щороку діагностують близько 1000 нових випадків онкологічних хвороб у дітей.

Найбільш поширеними онконедугами в українських дітей є лейкемія (рак крові) та рак головного мозку.

Дітям з онкологічними захворюваннями в Україні здійснюють трансплантацію кісткового мозку, і це повністю безоплатно для родини хворої дитини.

За даними МОЗ, у 2021 році в Україні здійснили 77 трансплантацій кісткового мозку дітям, а з початку 2022 року - 8, хоча раніше для таких операцій дітей доводилося відправляти за кордон.

Наразі МОЗ оплачує лікарням вартість трансплантації - 1,8 млн грн за родинну трансплантацію та 2,4 млн грн за трансплантацію з донорським етапом. Ці тарифи повністю покривають витрати на пошук донора та забір клітин, трансплантацію та посттрансплантаційний супровід реципієнта.

Крім того, МОЗ через централізовану закупівлю забезпечує 100% потребу у лікарських засобах, які необхідні для проведення хіміотерапії хворим дітям.

Вас також можуть зацікавити новини: