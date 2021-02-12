Наразі в Україні у 6 тис. 500 дітей діагностовано онкологічні захворювання.

В Україні щороку онкозахворювання діагностують у близько тисячі дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірини Садов’як під час брифінгу.

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"Щороку у світі близько у 300 тис. дітей діагностують рак. В Україні, за даними національного канцер-реєстру, щороку діагностується тисяча нових випадків. І на жаль, щороку ми втрачаємо майже 250 дітей", - сказала Садов'як.

За її словами, наразі в Україні у 6 тис. 500 дітей діагностовано онкологічні захворювання.

Вона також наголосила, що дитяча онкологія є одним із пріоритетних напрямків.

Онкологія в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Україні більше одного мільйона людей мають онкологічні захворювання, щороку від цього помирають до 80 тис. осіб.

Міністерство охорони здоров'я розширило перелік медпрепаратів для лікування онкохворих, що закуповуватимуть за бюджетні кошти.

Так, МОЗ у січні затвердило номенклатури лікарських засобів, що будуть централізовано закуповуватись у 2021 році для лікування онкохворих, взявши до уваги близько 30 пропозицій провідних українських онкологів та державних медичних експертів.

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Автор: Леся Лещенко