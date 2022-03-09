Зокрема, вони можуть працювати асистентами фармацевтів, їхніми помічниками, а також відповідними фахівцями у закладах охорони здоров’я.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, на які посади в аптеках залучатимуть студентів-медиків.

Як повідомляє прес-служба МОЗ, наразі аптечні заклади та склади потребують послуг студентів усіх медичних та фармацевтичних спеціальностей, а також водіїв.

Нагадується, що для забезпечення надання фармацевтичної допомоги населенню в умовах військової агресії РФ проти України студенти усіх медичних та фармацевтичних спеціальностей отримали право працювати у фармацевтичних (аптечних) закладах.

Так, відповідно до наказу МОЗ на період дії воєнного стану в Україні до роботи можуть залучатися здобувачі вищої або фахової передвищої освіти на посади: асистентів фармацевтів у фармацевтичних (аптечних) закладах; помічників фармацевтів у фармацевтичних (аптечних) закладах; на відповідні посади фахівців у закладах охорони здоров’я.

Крім того, фармацевтичні заклади потребують послуг водіїв.

Зазначається, що також необхідні студенти медичних вузів та коледжів для роботи на аптечних складах лікарських засобів і товарів медичного призначення.

У МОЗ додали, що інформацію щодо вакансій та працевлаштування можна переглянути за посиланням https://bit.ly/3HWppDM.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав додатковий наказ, який дозволяє студентам-медикам працювати в аптечній мережі.