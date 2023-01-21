За словами міністра, всі постраждалі отримують необхідну їм допомогу.

Шестеро постраждалих під час падіння гвинтокрила в Броварах відправлені на лікування в Австрію, ще один пацієнт невдовзі буде евакуйований до Швейцарії.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко y Facebook.

"Станом на сьогодні шестеро постраждалих з опіками відправлені на лікування в Австрію. Ще один пацієнт невдовзі буде евакуйований до Швейцарії. Тримаю ситуацію на особистому контролі", - зазначив міністр.

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За його словами, всі постраждалі отримують необхідну їм допомогу в центральній лікарні у м.Бровари та Київському міському опіковому центрі.

Авіакатастрофа в Броварах

18 січня в місті Бровари Київської області розбився вертоліт, на борту якого було керівництво МВС. Вертоліт впав на територію дитсадка. На місці падіння виявлено 14 загиблих, серед яких дитина.

На борту гвинтокрила перебували дев'ятеро осіб, серед яких міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович, помічники та члени екіпажу. Всі вони загинули.

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