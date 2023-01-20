Для того, щоб встановити причини падіння гелікоптера, знадобиться чимало часу.

Командир гвинтокрила, який впав у Броварах 18 січня, був родом із Сум. Попрощаються з ним у двох українських містах.

Про це заявила радниця голови ОВА з питань медіа та інформаційної політики Альона Яцина, повідомляє "Суспільне".

Командиром повітряного судна — інструктором авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах був сумчанин Олександр Василенко. Прощання з чоловіком відбудеться у Ніжині, потім — у Сумах.

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У Броварах 18.01.2023 розбився гелікоптер

Вранці 18 січня 2023-го року у Броварах Київської області поблизу дитячого садочка розбився гелікоптер. Кількість жертв досягла 14 людей, серед них - одна дитина.

На борту гвинтокрила перебувало дев'ятеро осіб, серед яких міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович, помічники та члени екіпажу. Всі вони загинули.

Унаслідок падіння гелікоптера в Броварах загинула мати трьох малолітніх дітей Марина Грановська. Вона у момент трагедії вела у дитсадок сина.

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