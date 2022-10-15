На сьогодні залучено 687,9 млн грн для потреб охорони здоров’я, закуплено 8143 одиниці медичних виробів та 90 реанімобілів.

Автомобіль швидкої допомоги типу С, 150 апаратів вакуумної терапії ран та 2950 апаратів зовнішньої фіксації придбали Медичні закупівлі України за кошти, зібрані через фандрейзингову платформу UNITED24.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Загальна сума закупівлі становить 25,1 млн грн.

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"У закупівлі та розподілі медичного обладнання ми орієнтуємося насамперед на потреби прифронтових регіонів, а також регіонів, де медичну допомогу пораненим надають найбільше, – говорить заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич. – На сьогодні залучено 687,9 млн грн для потреб охорони здоров’я, закуплено 8143 одиниці медичних виробів (обладнання) та 90 реанімобілів".

Згідно з повідомленням, нещодавно за кошти, зібрані через UNITED24, було також придбано майже 5 тисяч апаратів зовнішньої фіксації.

Що таке UNITED24

Президент Володимир Зеленський у травні започаткував проект United24. Платформа створена з метою збору коштів на підтримку України. Першим амбасадором глобального проекту United24 став відомий футболіст і тренер Андрій Шевченко.

Майже 200 млн доларів благодійних внесків було зібрано станом на 5 жовтня у рамках платформи. На ці кошти придбано близько тисячі дронів для військових і тисячі одиниць медичного обладнання.

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