Володарка премій "Оскар", "Еммі", "Греммі", "Тоні", "Золотий глобус" та "Пібоді" Барбра Стрейзанд стала послом фандрейзингової платформи UNITED24 для того, щоб напряму допомагати українцям.
Деталі співпраці Стрейзанд обговорила під час онлайн-дзвінка з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляється на порталі UNITED24.
"Світ може трохи втомлюватися щодня думати про Україну, але спільноти в США та європейських країнах продовжують підтримувати та допомагати нам. Для нас дуже важливо, щоб такі талановиті й відомі у світі люди підтримували платформу UNITED24", — сказав Зеленський.
Дідусь і бабуся Стрейзанд емігрували до США з України.
Вона зізналася, що відчуває сильний зв’язок з українцями.
"Оскільки я маю єврейське походження з українським корінням, я особливо зворушена боротьбою українців за свободу. Стійкість та мужність українського народу стали справжнім натхненням для всіх, хто працює над збереженням демократії та бореться з авторитаризмом. Ви та ваша країна маєте мою повну підтримку", - сказала Стрейзанд.
Перший проект, який Стрейзанд підтримає у межах свого амбасадорства, — 24 тис. Friends of Ukraine. Його мета — залучити 24 тис. підписників на щомісячний внесок 24 доларів, який спрямовується на медичну допомогу. Регулярне надходження пожертв дозволяє постійно підтримувати українських медиків, які вже майже 7 місяців героїчно рятують життя постраждалих від війни.
Кожен, хто підпишеться на щомісячний донат, отримає електронного листа-подяку з підписом Зеленського.
UNITED24: що це
UNITED24 – це ініційована президентом України фандрейзингова платформа та основне вікно для збору пожертв на підтримку України.
5 травня Зеленський започаткував проект підтримки України United24, який був створений з метою збору коштів на підтримку України. Першим амбасадором глобального проекту United24 став відомий футболіст і тренер Андрій Шевченко.
За два місяці роботи платформи UNITED24 було зібрано понад 2,2 млрд грн благодійних внесків.