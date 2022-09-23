Свої зусилля всесвітньовідома співачка та актриса зосередить на напрямі "Медична допомога".

Володарка премій "Оскар", "Еммі", "Греммі", "Тоні", "Золотий глобус" та "Пібоді" Барбра Стрейзанд стала послом фандрейзингової платформи UNITED24 для того, щоб напряму допомагати українцям.

Деталі співпраці Стрейзанд обговорила під час онлайн-дзвінка з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляється на порталі UNITED24.

"Світ може трохи втомлюватися щодня думати про Україну, але спільноти в США та європейських країнах продовжують підтримувати та допомагати нам. Для нас дуже важливо, щоб такі талановиті й відомі у світі люди підтримували платформу UNITED24", — сказав Зеленський.

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Дідусь і бабуся Стрейзанд емігрували до США з України.

Вона зізналася, що відчуває сильний зв’язок з українцями.

"Оскільки я маю єврейське походження з українським корінням, я особливо зворушена боротьбою українців за свободу. Стійкість та мужність українського народу стали справжнім натхненням для всіх, хто працює над збереженням демократії та бореться з авторитаризмом. Ви та ваша країна маєте мою повну підтримку", - сказала Стрейзанд.

Перший проект, який Стрейзанд підтримає у межах свого амбасадорства, — 24 тис. Friends of Ukraine. Його мета — залучити 24 тис. підписників на щомісячний внесок 24 доларів, який спрямовується на медичну допомогу. Регулярне надходження пожертв дозволяє постійно підтримувати українських медиків, які вже майже 7 місяців героїчно рятують життя постраждалих від війни.

Кожен, хто підпишеться на щомісячний донат, отримає електронного листа-подяку з підписом Зеленського.

UNITED24: що це

UNITED24 – це ініційована президентом України фандрейзингова платформа та основне вікно для збору пожертв на підтримку України.

5 травня Зеленський започаткував проект підтримки України United24, який був створений з метою збору коштів на підтримку України. Першим амбасадором глобального проекту United24 став відомий футболіст і тренер Андрій Шевченко.

За два місяці роботи платформи UNITED24 було зібрано понад 2,2 млрд грн благодійних внесків.

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